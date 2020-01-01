الفريدي: أبحث عن البطولات وانتقالي إلى النصر كان صعبًا

أحمد الفريدي يتحدث عن تجربته الجديدة رفقة مليلية الإسباني.

أكد أحمد الفريدي، المنضم حديثًا إلى صفوف فريق مليلية الإسباني، على أنه كان دائمًا يبحث عن التتويج بالبطولات خلال مسيرته بالدوري السعودي للمحترفين، مشيرًا إلى أن أفضل فتراته كانت في جميع الفرق التي لعب لها.

الفريدي كان يلعب في صفوف الهلال والاتحاد والنصر، قبل رحيله عن الأخير خلال صيف 2019، ليصبح بدون فريق حتى تعاقد مع مليلية الإسباني.

وقال الفريدي خلال تصريحات إذاعية: "كان كل ما يهمني في مسيرتي، هو تحقيق إنجازات وبطولات، وهو ما فعلته مع الهلال والاتحاد والنصر، وأيضًا مع فريق الأنصار خلال مراحل الشباب".

المزيد من الفرق

وتابع: "كان مستواي دائمًا في ارتفاع، واستطعت أن أحقق بطولات مع جميع الفرق التي لعبت لها".

أحمد الفريدي يوقع على عقد مع فريق مليلية الإسباني

وتحدث عن أصعب فتراته، حيث قال الفريدي: "انتقالي من الاتحاد إلى النصر كان صعبًا جدًا، بسبب تعرضي لإصابات كثيرة في الكتف، جعلتني أبتعد عن الملاعب لمدة 6 أشهر".

واختتم الفريدي تصريحاته قائلًا: "حتى الآن لا أعرف أي شيء عن كرة القدم وأيضًا عن الدوري السعودي للمحترفين.

ووقع الفريدي على عقود انضمامه لصفوف فريق مليلية الإسباني لمدة موسم ونصف، بعد غياب عن الملاعب وصل إلى 7 أشهر.