الفرق تتبرأ منه، والإعلام يتجاهل.. هل أصبح كريستيانو رونالدو من الماضي؟

" لا نريد التعاقد مع كريستيانو رونالدو، نريد أن نتقدم للامام"

في الساعات القليلة الماضية، لا يوجد حديث سوى عن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو بعد أن ظل اسمه هادئ بعض الشيء هذا الصيف.

صيف مثير عاشه عالم كرة القدم، يحمل عنوانه ليونيل ميسي بامتياز، فبين رفع أول لقب له بقميص الأرجنتين ونزع أخر قميص له مع برشلونة، لم يترك البرغوث الساحة لأي اسم آخر.

ميسي المنتقل حديثًا إلى باريس سان جيرمان خطف الأنظار في الشهور الأخيرة، بعد انتقاله الصاخب إلى النادي الفرنسي ورحيله عن نادي برشلونة بعد 21 عام لم يعرف فيهما سوى ألوان البلوجرانا، الأزرق والأحمر لن يبتعد ميسي كثيرًا، سوف يرتدي نفس ذات الألوان، الأزرق والأحمر لكن في أقصى اليسارعند القلب تحديدًا لن يحمل علم كتالونيا بل برج ايفيل.

وما لبث أن بدأ الجميع في استيعاب الأمر حتى ظهر اسم كريستيانو رونالدو.

ماذا يحدث مع كريستيانو رونالدو؟

يبدو أن جميع الأبواب أغلقت في وجه كريستيانو رونالدو، الذي يبحث عن مخرج للابتعاد عن يوفنتوس، في ظل انفتاح إدارة النادي على الاستغناء عن خدماته.

ويثير مصير رونالدو في يوفنتوس الشكوك منذ فترة، فمع عودة المدرب الإيطالي، ماسيميليانو أليجري، الذي تربطه علاقه غير جيده بالبرتغالي والأزمة الاقتصادية التي تؤرق عملاق ايطاليا، تعقد موقف كريستيانو.

يخوض البرتغالي عامه الأخير في عقده مع يوفنتوس الذي انضم إليه في صيف 2018 من ريال مدريد، لكن يبدو أنه لا يريد الانتظار حتى صيف 2021 للرحيل بل يريد أن يبحث عن مغامرة جديدة.

فقد نشرت تقارير أن رونالدو عرض نفسه على مانشستر سيتي مستغلًا حاجة النادي لرأس حربة بعد رحيل سيرخيو أجويرو وتعقد الأمور مع هاري كين ورد تقرير آخر أن جوارديولا لا يريد اللاعب بسبب سنه لكن حتى الآن لا جديد.

بينما ربطته تقارير آخرى بعودة محتملة إلى ريال مدريد لكن سرعان ما نفاها أنشيلوتي وقال "أكن له الاحترام لكن لا نريد التعاقد مع كريستيانو رونالدو، نحن نتطلع للأمام"، لترد عليه جورجينا صديقة كريستيانو بالضحك.

المتوج بالكرة الذهبية 5 مرات، صاروخ ماديرا، أصبح في أعين الجميع "خطوة للوراء" ماذا حدث؟

لم تنته رحلة رونالدو مع يوفنتوس بعد، لكن من المرجح أن توصف تلك النقلة في تاريخه بالفشل، فمنذ رحيله عن ريال مدريد، فقد البرتغالي لمعانه، فالانتقال إلى دورٍ لا يحظى بقيمة تسوقية مثل الدوري الإسباني تجعلك تتوارى عن الأنظار، لا أحد يعلم ماذا يفعل كريستيانو رونالدو، لا أحد يهتم.

وعلى الرغم من الأرقام القياسية الرائعة التى حققها مع يوفنتوس وبراعته فى تسجيل الأهداف خلال المواسم الثلاثة الماضية، إلا أن مسيرة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مع فريق السيدة العجوز، تعد الأقل فى مشوار صاروخ ماديرا مع كرة القدم، نظرا لما قدمه مع كل من ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

رسميًا رونالدو يصبح من الماضي..

طوال لأعوام الثالثة الماضية، لم يتذكر أحد رونالدو إلا عندما تدق موسيقى دوري الابطال أو يعزف نشيد البرتغال، لكن فشله في هذا وذاك زاد الأمور تعقيدًا بالنسبة له.

فشل رونالدو في تحقيق دوري الأبطال مع يوفنتوس أو أن يحصد الكرة الذهبية، جعله عبء على الفريق داخل الملعب وخارجه.

فراتبه الذي يصل إلى 30 مليون يورو سنويًا ضاعف المشاكل المادية للفريق وحرمه من تدعيم صفوفه التي يجتاحها الخلل.

أما داخل الملعب، فمنذ قدوم رونالدو تغيرت وتيرة لعب يوفنتوس، فبعد أن اشتهرت بالسلاسة أصبحت أبطأ، تعتمد أكثر على رونالدو لتسجيل الأهداف حتى لو كان لاعب آخر في وضع تسجيل أفضل.

فبعد أن كان رونالدو لا يقدر بثمن، أصبح له ثمن بالإضافة إلى أنه بخس، فحسب موقع "ترانسفير ماركت" فقد قلت القيمة السوقية لكريستيانو رونالدو، منذ وصوله إلى تورينو، حتى وصلت إلى 45 مليون يورو، ليحتل المركز الـ 95 بين اللاعبين.

التقدم في العمر هو أسوأ عدو للاعبي كرة القدم، فعلى الرغم من أن اللاعب هنا هو كريستيانو رونالدو، لكن تلك اللعنة تصل للجميع، تبدأ في فقدان مجدك واحد تلو الآخر، لا تتوجه الأنظار نحوك أو تتهافت الأندية عليك، ترى الجميع يريد أن يتعاقد مع اصحاب العشرينيات بينما أنت تصبح لهم مجرد نجم سيطلب الكثير من الأموال أو خطوة للوراء.

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