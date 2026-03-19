الفرق المتأهلة لكأس العالم للسيدات 2027: القائمة الكاملة للدول المشاركة في البطولة التي ستُقام في البرازيل

ستخوض إسبانيا بطولة كأس العالم للسيدات 2027 بصفتها حاملة اللقب، حيث تسعى "لا روخا" إلى الاحتفاظ بأول لقب كبير في تاريخها من خلال الفوز مرة أخرى في البرازيل الصيف المقبل. احتلت إنجلترا المركز الثاني في أستراليا عام 2023، وبعد فوزها على إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا عام 2025، ستكون "اللبوات" منافساً قوياً على اللقب مرة أخرى في عام 2027، إلى جانب الولايات المتحدة واليابان اللتين تعدان أيضاً من بين المرشحات الأوائل.

لكن أولاً، يتعين على هذه الدول التأهل للبطولة. وبصرف النظر عن البلد المضيف البرازيل، تعد اليابان واحدة من أربع دول تأهلت بالفعل، إلى جانب أستراليا، البلد المشارك في استضافة بطولة 2023 والوصيفة في نصف النهائي، وستنضم إليها العديد من الفرق الأخرى في حجز مقاعدها على مدار الأيام والأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.

لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) 11 مقعدًا في البطولة، مع ضمان مشاركة ستة ممثلين عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) وأربعة على الأقل عن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (CONCACAF) والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF). وفي مكان آخر، ستنضم ثلاث من منافسات البرازيل في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (CONMEBOL) إلى البلد المضيف في البطولة، وسيكون هناك مقعد واحد أيضًا لاتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم (OFC). بعد ذلك، ستكون هناك ثلاثة مقاعد متاحة في مباريات الملحق بين الاتحادات، والتي ستنتهي في فبراير 2027.

إذن، ما هي الدول التي حجزت مقاعدها بالفعل في كأس العالم للسيدات 2027؟ وما هي الفرق التي قد تكون التالية في تأمين التأهل؟ لدى GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول الطريق إلى البرازيل...

ما هي الفرق التي تأهلت إلى كأس العالم للسيدات 2027؟

الفريق الاتحاد تأهل في البرازيل كونميبول المضيف أستراليا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 13 مارس 2026 الصين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 14 مارس 2026 كوريا الجنوبية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 14 مارس 2026 اليابان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 15 مارس 2026 الفلبين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 19 مارس 2026 كوريا الشمالية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 19 مارس 2026

بصرف النظر عن تأهل البرازيل تلقائيًا بصفتها الدولة المضيفة، كانت المراكز الأولى للتأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 متاحة في كأس آسيا للسيدات 2026 التي أقيمت في مارس، حيث كان من المقرر تحديد الممثلين الستة المضمونين من الاتحاد الآسيوي. كان الوصول إلى الدور نصف النهائي يضمن مكانًا في كأس العالم، ولذلك حجزت أستراليا والصين وكوريا الجنوبية واليابان مقاعدها بفوزها في الدور ربع النهائي.

ثم تنافست الفرق الأربع الخاسرة في مباريات ربع النهائي في مباراتين فاصلتين يوم 19 مارس، حيث تأهلت الفائزتان إلى كأس العالم، بينما انتقلت الخاسرتان إلى المباريات الفاصلة بين الاتحادات. حجزت الفلبين تذكرتها إلى البرازيل بفوزها على أوزبكستان، بينما انتصرت كوريا الشمالية على تايوان الصينية.

ما هي الفرق التي يمكنها التأهل بعد ذلك إلى كأس العالم للسيدات 2027؟

كان من المقرر أيضًا أن تجري تصفيات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) في مارس 2026، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية. لكن تم تغيير موعد تلك البطولة إلى الصيف في غضون مهلة قصيرة للغاية، وسيتم تحديد الدول الأفريقية التي ستشارك في كأس العالم بدلاً من ذلك في أغسطس. وبناءً على ذلك، ستأتي الفرق المؤهلة التالية المؤكدة لكأس العالم للسيدات 2027 من الاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدم (OFC) في أبريل 2026. وستتنافس نيوزيلندا وفيجي وبابوا غينيا الجديدة وساموا الأمريكية في جولة خروج المغلوب من مباراة واحدة لتحديد من سيتأهل مباشرة إلى البطولة في البرازيل، على أن يتوجه الوصيف إلى مباريات الملحق بين الاتحادات.

ثم سيبدأ ممثلو الاتحاد الأمريكي لكرة القدم (CONMEBOL) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في التأهل في يونيو. وسيتأهل الفريقان الأولان في دوري الأمم للسيدات التابع للاتحاد الأمريكي لكرة القدم (CONMEBOL) تلقائيًا إلى كأس العالم، بينما يتوجه الفريقان اللذان يحتلان المركزين الثالث والرابع إلى مباريات الملحق بين الاتحادات. وفي أوروبا، ستتأهل الفرق الأربعة الفائزة في مجموعات الدوري A في تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) مباشرة إلى كأس العالم، حيث ستخوض 32 فريقاً جولتين من المباريات ذات الذهاب والإياب في وقت لاحق من هذا العام لتحديد الدول السبع الأخيرة التي ستتوجه إلى البرازيل والممثل الوحيد للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في مباريات الملحق بين الاتحادات.

وستتأهل الفرق المتبقية تلقائيًا من بطولة CONCACAF للسيدات، التي ستقام في نوفمبر 2026. الولايات المتحدة وكندا هما الفريقان الوحيدان المؤكدان في تلك البطولة القارية حتى الآن، مع انتهاء التصفيات في أبريل لتحديد الدول الست الأخرى من CONCACAF التي ستتنافس على مقاعد كأس العالم التلقائية.

وستقام مباريات الملحق بين الاتحادات في فبراير 2027 لتحديد الدول الثلاث الأخيرة التي ستشارك في كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.

متى ستقام كأس العالم للسيدات 2027؟

ستستضيف البرازيل كأس العالم للسيدات 2027، التي من المقرر أن تنطلق في 24 يونيو 2027. وستُستخدم ثمانية ملاعب مختلفة في ثماني مدن مختلفة خلال البطولة، بما في ذلك ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو. وستُقام المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات 2027 في 25 يوليو 2027. وسيتم تأكيد المواعيد الأخرى المتعلقة بمراحل البطولة المختلفة في الوقت المناسب، كما لم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل القرعة الرسمية لمراحل المجموعات.

