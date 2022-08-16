مانشستر يونايتد يحاول ضم دي يونج حتى الرمق الأخير

كشفت تقارير صحفية عن سحب فريق مانشستر يونايتد لعرضهم الأول لشراء فرينكي دي يونج من صفوف نادي برشلونة في سوق الانتقالات الحالي.

وكان النجم الهولندي قد ارتبط اسمه بالعديد من الأندية الإنجليزية حتى الآن، لكن فريق الشياطين الحمر في صدارة القائمة، على الرغم من تفضيل لاعب أياكس السابق للبقاء في كتالونيا.

وبحسب ما أوردته صحيفة "Telegraaf" الهولندية فإن يونايتد لم يستسلم بعد، وسيحاول بداية التفاوض من جديد، ولكن هذه المرة من خلال تقديم عرضًا آخر.

حيث يحاول فريق الشياطين الحمر إقناع نجم برشلونة الشاب بالانضمام إلى صفوف الفريق الإنجليزي في سوق الانتقالات الحالي.

ويأتي ذلك بسبب رغبة مدربه السابق إريك تين هاج بضم اللاعب، وعودة دي يونج للتألق من جديد من خلال مساعدة يونايتد على النهوض مجددًا.

وبحسب ما أورده التقرير الهولندي فإن مخطط إدارة الشياطين الحمر هو إرسال عرضًا جديد، يحتوي على مقابل مالي أقل لبرشلونة لكن راتب الهولندي سيكون أكبر من العقد السابق.

وهي طريقة جديدة يحاول من خلالها يونايتد أن يقنع دي يونج بترك نادي أحلامه ومساعدة الفريق الإنجليزي على إيجاد القطعة الناقصة في خط وسطه.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد قد فشل في بداية الموسم الحالي في تحقيق أي انتصار حيث خسر في المواجهة الأولى ضد برايتون 2-1، فيما هزم أيضًا من برينتفورد برباعية نظيفة بالجولة الثانية.