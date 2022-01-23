الفراج يكشف حقيقة استقالة البلطان ورحيله عن الشباب

كشف الإعلامي وليد الفراج عن حقيقة الأخبار التي أثيرت في الأيام الأخيرة حول استقالة خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي من منصبه، وذلك خلال برنامجه "أكشن مع وليد".

البلطان كان قد عقد مؤتمرًا صحفيًا في الـ11 من يناير الماضي ناشد خلاله وزارة الرياضة والمسؤولين تقديم الدعم للشباب واعتباره مثل الأندية الجماهيرية الأربعة الكبرى، وقد انتقد الدعم الملياري، على حد وصفه، للهلال والنصر تحديدًا، مطالبًا بمنحه ربع هذا الدعم لستطيع قيادة الليوث للمنافسة على الألقاب.

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وتحدثت بعض التقارير عن تقديم الرئيس المثير للجدل استقالته لوزير الرياضة، فيما أكدت تقارير أخرى أن ضغط الوزير دفع البلطان لسحب استقالته والاستمرار في منصبه.

الفراج نفى كل تلك الأحاديث، مؤكدًا أن البلطان لم يتقدم بأي استقالة وأن الوزير لم يضغط عليه أبدًا للتراجع عن قراره.

وأضاف "كلام كثير منتشر في السوشيال ميديا، هناك حديث عن اتصال وزير الرياضة برئيس الشباب ليطلب منه الاستقالة، وحديث آخر عن ضغط الوزير على البلطان، وحديث آخر عن تقديم البلطان لاستقالته لوزير الرياضة وانتظاره الموافقة، كل هذا غير صحيح، كله كلام "فارغ"".

يُشار إلى أن البلطان كان قد قال في مؤتمره الصحفي أن الشباب قد لا يحصل على شهادة الكفاءة المالية وبالتالي لن يستطيع التعاقد مع أي لاعب جديد خلال يناير الجاري، لكن العديد من المصادر أكدت اقتراب النادي من الحصول على الشهادة.

الليوث تراجعوا في الفترة الأخيرة، إذ خسروا 6 نقاط متتالية بالتعادل مع أبها والاتفاق والفتح، مما كلفهم تخليهم عن المركز الثاني لصالح النصر والابتعاد عن الاتحاد في الصدارة بفارق 7 نقاط، مع بقاء مباراة مؤجلة للمتصدر مع الهلال ستُلعب في مارس القادم.