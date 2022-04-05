الفراج يثير الجدل بالحديث عن "الصغير" وإعلاميون يهاجمونه: تعلم من العجمة وبتال القوس!

أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج الجدل والغضب بين الجماهير في آن واحد، بعد تغريدته الغامضة التي كتبها تعليقًا على وداع الاتحاد لكأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد يسقط في فخ الفيحاء:

بات جمهور العميد ليلة حزينة أمس الإثنين، بعدما خسر فريقه بهدف نظيف أمام الفيحاء، في نصف نهائي كأس الملك.

هدف المباراة الوحيد سجله محمد أبو سبعان في الشوط الأول، ولم تفلح محاولات النمور في الشوط الثاني في العودة للمباراة.

ورغم أن لاعبي الاتحاد خلقوا عديد الفرص في الشوط الثاني إلا أن تألق حارس الخصم فلاديمير ستويكوفيتش، حال دون وصولهم لمرماه.

بهذا يلتقي الفيحاء في النهائي مع الهلال، الذي كان قد أطاح بالشباب من البطولة بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف وحيد.

ماذا كتب الفراج تعليقًا على المباراة؟

مقدم برنامج "أكشن مع وليد" اعتاد على الأسلوب الاستفزازي في التعليق على الأحداث، وعلى نفس النسق كان تعليقه على هزيمة العميد.

الفراج كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الصغير من يفرح في انتصارات الآخرين لأنه غير قادر على تحقيق المكانة التي وصل لها الكبار".

هذه التغريدة عرضته لهجوم كبير من قبل الكثيرين، خاصةً جمهور النصر الذي اعتاد من الفراج على التقليل من العالمي، لكن كذلك جمهور الأهلي غضب وظن أن التغريدة تقصده، وفي المجمل تعرض الإعلامي لهجوم كبير من كافة الجماهير، التي لم تستحسن تعليقه بهذه الصورة على الأحداث.

"تعلم من العجمة وبتال القوس!"

ممن ردوا على تغريدة الفراج، كان فهد الطخيم؛ أمين عام نادي النصر السابق، والذي أكد أن النصر والاتحاد لم يفرحان بنتيجة المباراة، متسائلًا: هل الهلال هو الصغير؟

الطخيم كتب عبر حسابه: " من المؤكد ان أكثر الجمهور العالمي يتمنى فوز الاتحاد و السبب فرصته اكبر للتأهل للآسيوية و السوبر فمن فرح لفوز الفيحاء من المؤكد ليس جماهير النصر و لا جماهير الاتحاد بل من يتمنى مقابلة الأقل مستوى و حتى لو انتصر اليوم على المتصدر فهل هو الصغير؟ فاتت عليك هذي ابو بدر؟!".

من المؤكد ان أكثر الجمهور #العالمي يتمنى فوز #الاتحاد و السبب فرصته اكبر للتأهل للآسيوية و السوبر فمن فرح لفوز #الفيحاء من المؤكد ليس جماهير #النصر و لا جماهير الاتحاد بل من يتمنى مقابلة الأقل مستوى و حتى لو انتصر اليوم على المتصدر فهل هو الصغير؟

فاتت عليك هذي ابو بدر؟!#فدن https://t.co/38JbFnxgYt — فهد الطخيم (@FahadAltukhaim) April 4, 2022

الإعلامي غيث العمري كذلك استفزته تغريدة الفراج، فذكره بما وصل له الثنائي تركي العجمة وبتال القوس في مجال الإعلام من نجاحات، في إشارة إلى أن مقدم "أكشن مع وليد" لم يحقق أي نجاحات أو تأثير في المجتمع الرياضي.

وكتب العمري: " أتفق معك .. فـ المكانة التي وصل لها الكبار تركي العجمة وبتال القوس كانت كفيلة بإختيارهم لأكثر من منصب عملي في المجال الإعلامي على مستوى ريادة المهنية والعملياتية وليُضرب بهم المثل في إيجابية التأثير على المجتمع الرياضي الثقافي".

أتفق معك .. فـ المكانة التي وصل لها الكبار

تركي العجمة وبتال القوس كانت كفيلة بإختيارهم لأكثر من منصب عملي في المجال الإعلامي على مستوى ريادة المهنية والعملياتية وليُضرب بهم المثل في إيجابية التأثير على المجتمع الرياضي الثقافي .. #خفف_إحتقانك https://t.co/6SherHMN0P — غيث العَمري | ghith (@GhaythanAlamri) April 4, 2022

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