الفحوصات تحسم مصير ألابا ومدى خطورة إصابته

أنباء سارة تلقاها نادي ريال مدريد الإسباني، بعد الفحوصات التي أجراها المدافع النمساوي دافيد ألابا بخصوص إصابته.

ألابا غادر أرض الملعب خلال مواجهة ريال مع شريف المولدوفي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد 65 دقيقة من عمر المباراة.

المدرب كارلو أنشيلوتي خرج بعد الفوز بهذا اللقاء، ليؤكد أنه لا يتوقع أن تكون إصابة ألابا قوية.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت ذلك أيضًا، حيث أشارت إلى معاناة اللاعب من التواء خفيف في الركبة دون وجود أي تلف في الأربطة.

ومن المقرر غياب اللاعب عن مواجهة إشبيلية القادم من الدوري الإسباني، حرصًا على عدم تفاقم إصابته.

ويتنفس بذلك اللاعب الصعداء، لعدم معاناته من أي مشكلة في الركبة اليسرى، التي عانى فيها من مشكلتين خطيرتين خلال فترته مع بايرن ميونخ.

يذكر أن ريال يلعب ضد إشبيلية بعد غد الأحد، وهو في المركز الأول بجدول الليجا بـ30 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال سوسييداد الثاني.

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