الفحوصات الاعتيادية تزف بشرى سارة لمدرب النصر
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عبدالفتاح آدم
بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر
تلقى مدرب النصر روي فيتوريا أنباء سارة، بعد النتائج الإيجابية للفحوصات الاعتيادية للموسم الجديد، التي خضع لها لاعب المواليد عبد الفتاح آدم.
وأظهر الكشف الطبي الذي خضع له آدم، جاهزيته لدخول حسابات فيتوريا بأثر فوري من اليوم، خاصة على مستوى دوري الأبطال، بعد حسم مشاركة المواليد في البطولة القارية.
واعتاد اللاعب الشاب على المشاركة في تدريبات فريق النصر الأول، حتى سفره مع المنتخب لخوض منافسات بطولة غرب آسيا.
50 هدفًا لأنتوني مارسيال ⚽️— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 19, 2019
كم من هدف يستطيع تسجيله لليونايتد مستقبلًا؟ 🔴@MastercardMEA pic.twitter.com/LnkPRzz6Dl
الجدير بالذكر أن النصر سيفتتح موسم الدوري السعودي باستضافة ضمك مساء الخميس المقبل في افتتاح الدوري.