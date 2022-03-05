الفحص الطبي يكشف انتحار حارسة أمريكية عمرها 22 سنة

كشفت مكاتب الفحص في مقاطعة سانتا كلارا، عن السبب الحقيقي وراء وفاة كاتي ماير حارسة فريق كرة القدم النسائي بجامعة ستانفورد.

حالة من الصدمة أصابت العديد من المتابعين الساعات الماضية، بعدما أعلن عن وفاة ماير البالغة من العمر 22 سنة.

وتبين في النهاية وفقًا للفحص الذي تم على ملابسات الوفاة، أن اللاعبة قررت الانتحار وموتها جاء من صنع الذات.

كيف جاء البيان الرسمي للمقاطعة عن وفاة كاتي ماير

البيان جاء فيه:"قامت دائرة الفحص في مقاطعة سانتا كلارا في وفاة كاتي ماير وليس هناك ما يشير إلى أي تلاعب، وتقرر أن وفاتها ناتجة عن فعل شخصي".

وكانت جامعة ستانفورد قد قالت يوم الأربعاء، إن وفاة ماير حدثت داخل الحرم الجماعي، ولم تقدم المدرسة الخاصة بها سبب الوفاة.

حزن عميق

ماير كانت تدرس العلاقات الدولية والتاريخ، بالإضافة لكونها حارسة مرمى لفريق ستانفورد وساعدته على الفوز بالبطولة الوطنية عام 2019.

وقال برنارد موير مدير الألعاب الرياضية بالجامعة:"لا توجد كلمات تعبر عن الحزن العميق الذي نشعر به بشأن وفاة كاتي ماير".

وأضاف:"كانت طالبة رياضية رائعة وقائدة محبوبة وشغوفة بتواجدها هنا في الجامعة، مجتمعنا الرياضي بأكمله يشعر بالحزن".

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