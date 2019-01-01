الفحص الطبي يحدد فترة غياب ديمبلي الطويلة عن برشلونة

أنباء سيئة لبرشلونة في بداية الموسم

أظهرت نتائج الفحص الطبي الذي خضع له عثمان ديمبلي، أن الإصابة التي ألمت به في المباراة الافتتاحية لموسم الليجا، من النوع السيئ، وعلى إثرها سيغيب لفترة لن تقل بأي حال من الأحوال عن 4 لـ5 أسابيع.

وتم تشخيص إصابة الشاب الفرنسي على أنها تمزق في عضلات الفخذ الأيسر، ما يعني أنه سيواصل محنته مع الكاتلان بالخروج من حسابات ارنستو فالفيردي لفترة ليست قصيرة، استمرارًا لمسلسل إصاباته المتكررة، منذ قدومه من بوروسيا دورتموند لتعويض نيمار جونيور في صيف 2017.

وبذلك، سيغيب عن الفريق في مباريات مهمة، أبرزها أول مباراة على الأرض ووسط الأنصار ضد بيتيس، المقرر لها يوم الأحد المُقبل على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الثانية لموسم الليجا الجديدة.

ميسي 🤕

سواريز 🤕

ديمبيلي 🤕



يبدو أن برشلونة في حاجة إلى كوتينيو الآن.. 😬 pic.twitter.com/Hsd8pJ8x56 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 19, 2019

وسيستمر غيابه لزيارة أوساسونا، على أن يبدأ التفكير في العودة مع بدء دوري مجموعات أبطال أوروبا منتصف الشهر المقبل، إلا إذا لم يستجيب للعلاج كما ينبغي.