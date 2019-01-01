الفتح يفكر في التعاقد مع محمد السهلاوي

السهلاوي يقترب من الفتح

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي الفتح يفكر في منح فرصة لتواجد محمد السهلاوي في الدوري السعودي بالموسم المقبل.

وكان السهلاوي قد انتهت علاقته بالنصر بنهاية الموسم الماضي، ولكن الفتح يفكر بجدية في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن فتحي الجبال المدير الفني للفتح السعودي، وافق على خوض اللاعب فترة تجربة تمهيدًا للتعاقد معه.

وأشارت التقارير أن اللاعب في حالة اثبات نفسه خلال الفترة الذي وافق عليها الجبال، سينضم بشكل رسمي للفريق في فترة الانتقالات.

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وكان يرغب وكيل السهلاوي في الفترة الحالية تلقي عرضًا رسميًا للسهلاوي بعد رحيله عن النصر عقب انتهاء الموسم الماضي.