الانتقالات
الانتقالات

الفتح يتعاقد مع مهاجم قرطبة الإسباني موسمين ونصف

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صفقة جديدة للفتح بالتعاقد مع مهاجم صربي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلنت إدارة نادي الفتح، عن الاتفاق مع المهاجم الصربي ساشا يوفانوفيتش، من أجل الانضمام للنموذجي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الحساب الرسمي للفتح، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن عن تعاقده مع ساشا يوفانوفيتش، خلال الفترة الحالية، دون الإعلان عن تفاصيل الصفقة.

إدارة الفتح اتفقت مع إدارة نادي قرطبة الإسباني، من أجل انضمام المهاجم الصربي خلال فترة الانتقالات الحالية، لمدة موسمين ونصف.

وسيتم قيد ساشا يوفانوفيتش في قائمة الفتح، بعد إجراء الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، لينضم لصفوف النموذجي.

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الفتح يحتل المركز الحادي عشر، في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 19 نقطة.

ويبلغ يوفانوفيتش من العمر 27 عامًا، حيث يلعب في مركز المهاجم، وطوله 176 سم، و75 كيلو جرام.

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