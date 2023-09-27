"الفار اليقظ".. توصيات التحكيم الإسباني أنقذت مايوركا من خبث لامين يامال!

الجناج المرعب كاد يفتك بمايوركا

كانت هناك لقطة جدلية في مباراة ريال مايوركا وبرشلونة في الدوري الإسباني والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، وبالتحديد في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

كانت أول كرة يقرر لامين يامال الاستحواذ عليها، أربك دفاعات مايوركا قبل أن يحتسب له الحكم ركلة جزاء إثر ما رآه عرقلة واضحة من مدافع الخصم.

لكن تقنية "الفار" والمسؤولين عنها وبالتحديد الحكم بريتو إجليسياس، أعادوا اللقطة أمام الحكم مونييز رويز، وترتب على ذلك إلغاء احتساب ركلة الجزاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بالنسبة للوائح وتعميمات لجنة الحكام في إسبانيا المتماشية مع توصيات "يويفا" و"فيفا" ففي اللقطات الجدلية، لابد أن يعيد حكم الفيديو حكم الساحة "حتى إذا كان قرارهما واحدًا" ولكن في ظل وجود حالة جدلية، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

بالتالي فإن رويز حين عاد ليشاهد الشاشة ويحكم على اللقطة، لم يكن يشترط موافقة إجليسياس على ذلك، بل إن الأخير يتعين عليه استدعاؤه وإبداء رأيه، ثم يكون الحكم الأخير لحكم الساحة.

هذه التوصية التي تم العمل بها، منحت الحق لمايوركا في ألا تحتسب ضده ركلة جزاء، كان واضحًا أن يامال ادعى السقوط بها.