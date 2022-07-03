ألفارو فيرنانديز: موهبة مانشستر يونايتد الذي رفض الانضمام إلى ريال مدريد

جلس اللاعب الشاب على مقاعد البدلاء في مباريات الفريق الأربعة الأخيرة بالموسم الماضي، كمكافأة على حصوله على جائزة أفضل لاعب في فريق تحت 23 عامًا...

تسافر عائلة فيرنانديز، كل أسبوع من إسبانيا إلى إنجلترا، لمتابعة مباريات مانشستر يونايتد، على أمل أن يكون هذا اليوم هو المرة الأولى التي يشارك فيها ابنهم ألفارو مع الفريق الأول.

وبالرغم من انتظارهم وصل إلى الصيف الحالي، إلا أن الشعور السائد داخل أولد ترافورد أن تلك اللحظة أصبحت قريبة للغاية، لقد كان اللاعب الشاب على مقاعد البدلاء في المباريات الأربعة الأخيرة للفريق بالموسم الماضي، كمكافأة على المستوى الذي جعله يحصل على جائزة أفضل لاعب في فريق تحت 23 عامًا.

ومع بداية الفترة التحضيرية لمانشستر يونايتد، استعدادًا للموسم الجديد، كان ألفارو ضمن اللاعبين الذين شاركوا مع المدرب تين هاج في التدريبات، مما يمنحه فرصة جديدة لجذب انتباه مدربه.

ومن المتوقع أن يحصل ألفارو فيرنانديز، على اهتمام وإعجاب تين هاج، خاصة أنه أبهر الجميع بمستواه منذ وصوله من ريال مدريد في 2020 ضمن خطة الشياطين الحمر، لتعزيز صفوف الأكاديمية بالعديد من المواهب الشابة.

وتضم قائمة مانشستر يونايتد، العديد من اللاعبين الشباب المميزين مثل حنبعل المجبري، ومارك خورادو، وأليخاندرو جارناتشو، بالإضافة إلى ألفارو فيرنانديز.

ومن بين تلك القائمة يعتبر فيرنانديز، هو الأكثر حظًا في شق طريقه نحو الفريق الأول، حتى لو أراد الفريق تعاقد مع ظهير أيسر آخر، فمن الصعب تجاهل مستواه الذي ظهر به مع فريق الشباب، فاللاعب يتميز بالسرعة والشجاعة، بالإضافة إلى امتلاكه نجاعة هجومية كبيرة وإجادته اللعب بكلتا قدميه، لقد شبهه البعض بجواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي.

Alvaro Fernandez has been named our U23s Player of the Year! 👏#MUFC | #MUAcademy — Manchester United (@ManUtd) May 11, 2022

فيرنانديز لم يكتف بالحصول على إعجاب مدربيه فحسب، بل حصل على إعجاب الجماهير بعد مستواه مع فريق الشباب، ومشاهدة أهدافه وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا شك في تميزه على الجانب الهجومي فقد بدأ اللاعب الشاب مسيرته كمهاجم قبل أن يتحول إلى ظهير أيسر.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أحب تسجيل الأهداف، أتذكر في أحد المواسم مع فريق راسينج دي فرويل سجلت أكثر من 100 هدفًا".

ويرى فيرنانديز، أن أكثر ما عانى منه أثناء تحوله إلى اللعب الدفاعي، هو "العودة للخلف" ولكنه قام بتحسينه منذ وصوله إلى الشياطين الحمر، وقال عنه بول ماكسين مدرب مانشستر يونايتد للشباب: "في إسبانيا هناك ثقافة الهجوم، ثم الهجوم، والهجوم، ولكني أحاول معه هو ومواطنه خواردو، أن نضيف القليل من الدفاع، ثم الدفاع والدفاع".

ويعتبر مارسيلو، لاعب ريال مدريد السابق واحد من الأشخاص الذين يعتبرهم فيرنانديز قدوته وكان يحلم أن يلعب معه عندما انضم إلى ريال مدريد في 2017، قادمًا من ديبورتيفو لاكورونيا.

The cleanest of strikes 🧼



Does Alvaro Fernandez's effort v Chelsea U23s get your pick for our August Goal of the Month? ⤵️#MUFC | #MUAcademy — Manchester United (@ManUtd) September 5, 2021

وخلال فترة ألفارو الأولى مع مانشستر يونايتد، كان كل تركيزه على تعلم اللغة الإنجليزية، واهتم بتحسين الجانب الدفاعي والبدني له ليتماشى مع طبيعة الكرة الإنجليزية.

وقال اللاعب في تصريحاته الصحفية: "أردت القدوم إلى إنجلترا لتحسين مستواي الدفاعي، وكان من المستحيل عدم إحراز أي تقدم، في فريق يضم كريستيانو رونالدو، خوان ماتا، ماركوس راشفورد، جادون سانشو، وأعمل معهم كل يوم في التدريبات".

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وحضر فيرنانديز، أولى الجلسات التدريبية لرونالدو مع مانشستر يونايتد، بعد انضمامه من يوفنتوس في صيف 2021، وهي لحظة يفتخر بها فهو كان يعشق رونالدو منذ أن كان لاعبًا في مدريد، كما يعتبر خوان ماتا واحد من أصحاب الفضل على ألفارو لقد احتضنه وأخذه تحت جناحه أثناء فترته الأولى، قبل أن يرحل خوان في الصيف الحالي.

والآن أصبح الظهور الرسمي لفيرنانديز مع الشياطين الحمر، أصبح مسألة وقت وبكل تأكيد ستكون عائلته أولى الحاضرين لتشجعيه، ولم لا فهم أكثر الناس فخرًا في الملعب.