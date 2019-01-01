الغيابات تضرب الإمارات قبل مواجهة الجزيرة بدوري الخليج العربي

الإمارات يواجه الجزيرة ضمن مباريات الجولة الـ24 من جولات دوري الخليج العربي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يُعاني نادي الإمارات من الغيابات قبل مواجهة الفريق المُقبلة أمام نادي الجزيرة الإماراتي والتي تُقام غدًا الجمعة.

الإمارات يواجه الجزيرة ضمن مباريات الجولة الـ24 من جولات دوري الخليج العربي، وعلى على ملعب نادي الإماراتي في رأس الخيمة.

ويفتقد الفريق لجهود 4 من لاعبين على رأسهم الفرنسي شيخ دياباتي لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الفجيرة في الجولة 23 من البطولة.

💛 النصر💛 هو أكثر الأندية تسديدًا في دوري أبطال آسيا 2019 بواقع 94 تسديدة



(📸 :@theAFCCL_ar) pic.twitter.com/GzEU6TmMwp — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 9, 2019

كما يغيب أحمد الشاجي، وأحمد مال الله، وخالد عنبر بداعي الإصابة التي أنهت موسم اللاعبين الأخيرين.

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يُذكر أن نادي الإمارات يحتل حاليًا المركز الـ12 في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الجزيرة المركز الثالث برصيد 41 نقطة.