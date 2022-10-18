الغنام يُغادر معسكر المنتخب السعودي لقضاء أسبوعين في قطر

الأخضر وصل أمس أبو ظبي للاستعداد لنهائيات كأس العالم 2022

وصلت بعثة المنتخب السعودي إمارة أبو ظبي يوم أمس، حيث يُقيم الفريق معسكرًا إعداديًا استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن الظهير الأيمن سلطان الغنام سيُغادر المعسكر متوجهًا إلى قطر حيث سيقضي أسبوعين هناك.

لماذا سيُغادر الغنام معسكر المنتخب السعودي وسيتوجه إلى قطر؟

الغنام كان قد تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة النصر أمام العدالة في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وهو ما أبعده عن اللقاء الأخير أمام الفيحاء.

الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب في الرياض أوضحت معاناته من تمزق في العضلة الخلفية، وقد أفادت الرياضية أنه سيُغادر الإمارات اليوم متوجهًا إلى قطر حيث سيخضع لفحوصات طبية جديدة على موضع إصابته في مستشفى سبيتار.

وأوضحت مصادر في المنتخب السعودي للصحيفة أن الغنام اتفق مع إدارة الأخضر وناديه النصر على إجراء برنامجه التأهيلي في سبيتار لمدة أسبوعين، وذلك سعيًا لتحقيق هدفين.

Shahid

الأول هو علاج الإصابة الحالية، والثاني هو تقوية جميع عضلات الجزء السفلي بعد إصابته مطلع الموسم الحالي في العضلة الضامة وهو ما أدى لغيابه عن اللعب لـ4 أسابيع.

يُشار إلى أن النصر اضطر للاعتماد على قلب الدفاع عبد الإله العمري في خانة الظهير الأيمن خلال مواجهة العدالة الأخيرة، وقد صنع اللاعب أحد أهداف فريقه الأربعة.

ماذا قدم الغنام الموسم الجاري مع النصر؟

صاحب الـ28 عامًا لعب 5 مباريات من 8 في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وقد سجل بها هدفًا واحدًا ولكنه مازال ينتظر تمريرته الحاسمة الأولى.

الغنام لعب 109 مباريات مع النصر في الدوري السعودي شهدت إحرازه 8 أهداف وصناعته لـ11.

Shahid