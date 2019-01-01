الغضب مستمر - مشجع كوري يتوعد كريستيانو رونالدو

ما سبب أزمة غياب رونالدو عن مباراة نجوم كوريا في سيول؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

هاجم أحد المشجعين الكوريين ويدعى كوي جي هينك مهاجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، بعد غيابه عن مباراة نجوم كوريا الودية الشهر الماضي.

يوفنتوس تعادل بنتيجة 3-3 مع نجوم كوريا في مباراة تواجد فيها كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ المشجع نشر مقطعًا للفيديو عبر "يوتيوب" يؤكد أنّه حضر لمباراة نجوم كوريا وكان محبطًا للغاية من عدم مشاركة رونالدو.

وأوضح أنّه كان معجب للغاية بصاروخ ماديرا وبذل كل ما لديه لمشاهدته في الملعب ولكن اللاعب لم يشارك في اللقاء.

وأكمل أنّه سافر إلى العاصمة السويدية، ستوكهولوم، والتي تواجد فيها البيانكونيري لمواجهة أتلتيكو مدريد وديًا وانتظر خروج اللاعب من الفندق ليرفع أمامه لافتة يسأله عن سبب عدم المشاركة في اللقاء.

وعبّر هينك عن غضبه الشديد من تجاهل رونالدو له وعدم رده على لافته ليعتبر نفسه مشجعًا سابقًا للاعب.

وجذب الفيديو المتابعين حول العالم حتى أنّه تجاوز حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة حتى الآن.

وكان عدد كبير من الجمهور الكوري قد دشن عريضة للهجوم على الشركة الراعية للقاء واتهامها بالاحتيال، خاصة وأنّهم تلقوا وعد بمشاركة رونالدو ولو لمدة 45 دقيقة.

وأكد يوفنتوس أنّ اللاعب الحاصل على 5 كرات ذهبية لم يشارك في اللقاء لشعوره بانزعاجات في العضلات وتفضيل المدرب إراحته.

جدير بالذكر أنّ البيانكونيري يخوض أول مباراة له في الدوري الإيطالي يوم 24 أغسطس ضد بارما.