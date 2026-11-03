رغم هزيمة الشباب المذلة والانتفاضة الجماهيرية.. الكشف عن سر عدم إقالة مارينو بوسيتش من تدريب الأهلي

أسرار جديدة من داخل البيت الأهلاوي..
كشف الصحفي الرياضي عبدالله أحمد عن سر عدم "إقالة" الهولندي مارينو بوسيتش، من القيادة الفنية لعملاق جدة الأهلي؛ رغم الغضب الجماهيري الكبير، بعد تراجع النتائج.
بوسيتش يواجه انتقادات عنيفة، منذ تولى تدريب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في صيف عام 2026؛ إلا أن الهجوم عليه زاد بشكلٍ كبير للغاية، بعد الخسارة (1-6) أمام نادي الشباب.
وأعقب هذه الخسارة المذلة، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ تعادل الفريق الأهلاوي (0-0) مع نادي السد القطري، في الأسبوع الرابع من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
* سر عدم إقالة بوسيتش
وفي هذا السياق.. أوضح أحمد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأهلي سيكون مطالبًا بمنح بوسيتش كامل قيمة عقده؛ حال قرر "إقالته" من منصبه، بشكلٍ رسمي.
وأعلن الصحفي الرياضي أن القيمة المالية المتبقية في عقد بوسيتش، الممتد حتى 30 يونيو 2028؛ تتجاوز مبلغ الـ45 مليون ريال سعودي.
وأضاف: "لهذا السبب؛ لم تتم إقالة بوسيتش من القيادة الفنية لتدريب الأهلي، حتى وقتنا هذا".
واعتبر عبدالله أحمد أن التوقف الدولي القادم؛ هو الفرصة الأخيرة لإقالة مارينو بوسيتش، ومنح المدرب الجديد فترة للتعرف على الفريق الأهلاوي.
أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".