الغزو الروسي لأوكرانيا يهدد مستقبل برشلونة!

كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن مشروع إسباي بارسا قد يتعرض لبعض التعطيل خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح صحيفة "إل بيريوديكو"، وأكد خلالها أن ارتفاع أسعار مواد البناء هو السبب الرئيسي في التفكير في مصير المشروع.

وقال لابورتا: "نحن نتحدث في الإدارة عن الأمر، لكننا الآن نناقش الوضع الخاص بتأثير ما يحدث في أوكرانيا على مشروع إسباي بارسا".

وأضاف: "لقد اكتشفنا أن المواد الخاصة بالبناء زادت لحوالي 25% ونوعيات الفوائد على القروض أيضًا، علينا أن نخوض مناقشات مع البنوك".

وأردف: "بطريقة ما كل ذلك يقودنا إلى إعادة التفكير في الأمر كله، لا يمكننا أن ننسى أننا في حال استثنائي وأن ذلك الغزو له تأثير هام على الوضع الاقتصادي".

وأكمل: "بغض النظر عن كل شيء، لدينا الخطط والرخص، والتواريخ الخاصة بالتنفيذ، لكن لو استمر الوضع الحالي سيكون علينا اللجوء لطريق آخر".

جدير بالذكر أن مشروع إسباي بارسا من المنتظر أن يدر دخلًا كبيرًا على برشلونة في الفترة التي تلي تنفيذه، سواء عن طريق الرعاة أو الجماهير.