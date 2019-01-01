الغرافة يعلن غياب شنايدر عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع

الغرافة يخسر ثنائي الفريق بسبب الإصابات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الغرافة القطري تعرض لاعبه الهولندي ويسلي شنايدر للإصابة، اليوم الثلاثاء.

وأوضح النادي القطري أن الهولندي سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع، دون توضيح تفاصيل إصابة اللاعب.

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وفي السياق نفسه، تعرض محترف الغرافة ديوجو أمادو هو الآخر للإصابة، لكن لم يتحدد بعد مدة غيابه، حيث سيخضع لفحوصات طبية أولًا.

يذكر أن الغرافة يستعد لخوض مباراة الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا في 19 من فبراير الجاري.