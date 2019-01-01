فيديو - الغرافة يسقط أمام السيلية وقطر يهزم الخور

ختام الجولة الخامسة بدوري نجوم قطر

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

حقق السيلية الفوز أمام الغرافة بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب ثاني بن جاسم، ضمن الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر.

أصحاب الأرض تقدموا مبكرًا بهدف بأقدام أحمد علاء الدين من متابعة لضربة ركنية وسط ارتباك دفاعي للخصم، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه.

وفي الدقيقة 36، عادل كريم أنصاري النتيجة بهدف التعادل للسيلية من رأسية بعد تلقيه عرضية من ركنية.

ومن هجمة مرتدة سريعة، تقدم السيلية بالهدف الثاني بأقدام مبارك بوصوفة، حيث تسلم بينية رائعة مستغلًا تقدم كافة لاعبي الغرافة، لينفرد بالحارس ويضعها على يساره.

بعدها بسبع دقائق، أحرز ماهر يوسف الهدف الثالث بعد تسلمه بينية ثم قام بتسديد الكرة من فوق الحارس بشكل رائع.

الفوز رفع رصيد السيلية إلى النقطة السابعة بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد الغرافة عند النقطة العاشرة بالمركز الرابع.

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، انتصر قطر أمام الخور بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب سحيم بن حمد.

كالمباراة المذكورة أعلاه، من تقدم مبكرًا، خرج خاسرًا، حيث سجل الخور هدفه الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق أحمد حمودان برأسية من متابعة لعرضية من ركنية.

وأدرك قطر التعادل في الدقيقة التاسعة بهدف ذاتي، بعدما تصدى الحارس لتسديدة قريبة بأقدام رشيدوف، لكن الكرة مرت من تحت أقدامه لتقف على خط المرمى، ووضعها رجب حمزة بشكل خاطئ في شباكه.

وقبل نهاية المباراة بثماني دقائق، سحل علي عواد هدف الفوز لأصحاب الأرض من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بهذا الفوز حصد قطر أولى ثلاث نقاط له، ليحتل المركز الـ11 بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الخور عند النقطة الرابعة في المركز التاسع.