الغازي يتلقى مبلغًا بالملايين ويطلق تصريحات لاذعة

حسم أنور الغازي النزاع القانوني المطول مع نادي FSV ماينز 05 لصالحه بشكل نهائي. فقد رفضت محكمة العمل الاتحادية الألمانية في إرفورت يوم الخميس الاستئناف الأخير الذي قدمه النادي الذي يلعب في الدوري الألماني. وبعد ذلك بوقت قصير، رد مهاجم نادي السيلية (في قطر) ببيان شديد اللهجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ماينز قد فصل الغازي فوراً في نهاية عام 2023 بسبب تصريحاته المؤيدة لفلسطين. وفي يوليو 2024، قضت المحكمة بالفعل بأن هذا الفصل غير صحيح، لأن المنشورات تندرج تحت حرية التعبير.





وفي الاستئناف أيضًا، في نوفمبر 2025، خسر ماينز أمام محكمة العمل الإقليمية في راينلاند-بفالز. ومع رفض الاستئناف الأخير، انتهت المعركة القانونية بشكل نهائي. وبالتالي، يتعين على النادي دفع الراتب المتبقي.

يقدر المبلغ بما يتراوح بين 1.5 و1.7 مليون يورو عن الفترة من نوفمبر 2023 إلى يونيو 2024. بالإضافة إلى ذلك، يطالب المهاجم بتعويض إضافي قدره 1.2 مليون يورو.

رد المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا على الفور بكلمات قاسية عبر X. "لقد حاولوا مرة أخرى وفشلوا مرة أخرى"، هكذا بدأ رسالته. "لا، أنا لا أتحدث عن محاولات الإبادة الجماعية المتكررة التي استمرت لعقود من الزمن والقضاء على الفلسطينيين، بل عن المحاولات السخيفة والمثيرة للشفقة التي قام بها نادي FSV Mainz 05 للطعن مرة أخرى في خسارته في قضيتي أمام المحكمة الألمانية، ليخسر مرة أخرى."

ثم يؤكد الغازي أن الحكم يمثل بالنسبة له تحقيقًا للعدالة. «رفضت المحكمة الألمانية اليوم الاستئناف الأخير الذي قدمه نادي FSV ماينز 05، وبذلك يصبح الحكم السابق نهائيًا وتحققت العدالة. إنها انتصار مقنع.»

كما أنه لا يرحم إدارة ماينز. "حان الوقت لكي يتوقف صانعو القرار المضللون في نادي FSV Mainz 05 عن ذلك ويدفعوا لي بقية مستحقات عقدي."

ويضيف أن المال سيُخصص لغرض واضح. "هناك أهداف قيّمة تدعم أطفال غزة"، يقول الغازي. "آمل أن يقدم ذلك بعض العزاء لإدارة نادي FSV Mainz 05." ويختتم بيانه بعبارة "حرروا فلسطين".