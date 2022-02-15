إلغاء عشاء بين قادة باريس وريال مدريد.. والسبب مبابي!

تسبب النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في إلغاء حفل عشاء مع مسؤولي نادي ريال مدريد على هامش قمة الأبطال.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أعلن عن إقامة هذا العشاء قبل كل مباراة في المنافسات الأوروبية.

وكان من المفترض أن يتلقى قادة الفريقين أمس الإثنين، وهو الأمر الذي لم يحدث بحسب ما ورد عن صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ماذا كشفت سبورت؟

"سبورت" أكدت أن باريس سان جيرمان ألغى حفل العشاء مع مسؤولي ريال مدريد، وذلك بسبب الخلافات بين الناديين بسبب سعي الملكي للتعاقد كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أن العلاقات بين باريس سان جيرمان وريال مدريد لا تمر بأفضل لحظاتها، وذلك في ظل محاولات فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي للتعاقد مع كيليان مبابي نجم الفريق الفرنسي في الصيف المقبل.

وجاء سعي ريال مدريد لضم مبابي الذي رفض كل إغراءات ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان، لتجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي ليدفع الخليفي لإلغاء حفل العشاء الذي كان سيعقد في مطعم "جاي سافوي" بالعاصمة الفرنسية.

ما هو موقف مبابي وريال مدريد؟

بحسب ما أشارت آخر التقارير فإن الفريق الملكي يستعد لضم مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك عقب نهاية تعاقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الجاري في صفقة مجانية.

وكان مبابي رفض كافة العروض المقدمة له من نادي باريس سان جيرمان من أجل تجديد تعاقده مع الفريق في ظل رغبته الانضمام لصفوف الملكي الإسباني في الصيف المقبل.

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