العين يوضح .. هل يسعى النادي للتعاقد مع فايلر وعلي معلول؟

العين يكشف حقيقة رغبته في التعاقد مع علي معلول ورينيه فايلر

أوضح نادي العين الإماراتي في بيان رسمي، اليوم الخميس، حقيقة دخوله في مفاوضات مع علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي المصري ومديره الفني السويسري رينيه فايلر.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرًا إلى أن هناك رغبة من قبل نادي العين في التعاقد مع رينيه فايلر وعلي معلول الظهير الأيسر للأهلي.

ونفى البيان الرسمي الذي خرج من إدارة العين على لسان ماجد العويس عضو المجلس، ما تردد حول وجود مفاوضات مع علي معلول وفايلر.

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وقال العويس في البيان: "التونسي معلول لاعب جيد لكنه لم يدخل قائمة خيارات العين على الإطلاق ولا حتى المدرب فايلر".

وتابع عضو مجلس إدارة العين: "ذلك لأن النادي يمتلك مدرب قدير حقق النتائج القوية مع الفريق بلغة الأرقام وقاد العين إلى نهائي كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، كما أن الفريق يحتل حالياً المركز الثاني على لائحة ترتيب مسابقة الدوري بفارق ست نقاط عن المتصدر وهناك مواجهة بين الفريقين من الممكن أن يقلص فارق الصدارة خلالها إلى ثلاث، وتلك شائعة بالتأكيد".

ويقدم فايلر مستويات مميزة مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة على مستوى البطولات المختلفة الذي يجعله هدفًا للكثير من الأندية خلال الفترة الحالية.