العين يكشف موقفه من شكوى الهلال بسبب الحمدان

العين يسعى لتقديم شكوى ضد الهلال

كشف سعد الزهراني، المدير التنفيذي لنادي العين، عن موقف ناديه من التقدم بشكوى ضد نادي الهلال، بسبب مشاركة عبد الله الحمدان مهاجم الأخير خلال المواجهة التي جمعت بينهما.

الهلال حقق الفوز على العين بخمسة أهداف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة 16 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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الزهراني قال خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى": "لم نرفع احتجاج بشكل رسمي حتى الآن ضد نادي الهلال، ومازلنا ندرس الاحتجاج على مشاركة الحمدان مع الهلال".

المدير التنفيذي للعين تابع: "الحمدان كان معاقبًا بالإيقاف مع فريقه الشباب في نفس الجولة التي شارك فيها مع فريقه الجديد الهلال، وهذا الأمر مشكوك في صحته".

وواصل: "هناك أزمة أخرى، وهي أن الحمدان بالوضع الحالي سيشارك في 31 جولة خلال الموسم الحالي، وهذا الأمر لا يوجد به عدالة المنافسة".

واختتم الزهراني تصريحاته قائلًا: "الاتحاد السعودي سمح لنا باستشارة الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن أهلية مشاركة عبد الله الحمدان مع الهلال، وننتظر الرد من أجل تقديم الاحتجاج الرسمي".