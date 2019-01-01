العين يتعادل سلبيًا مع بني ياس في دوري الخليج العربي

العين يفشل في تحقيق الفوز على بني ياس

تعادل نادي العين مع نظيره بني ياس، سلبيًا، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي، والتي أقيمت على ملعب "بني ياس".

حاول الفريقين في خطف الـ3 نقاط خلال فترات المباراة ولكن تمكنت الدفاعات في التصدي للفرص مما أدى لخروج اللقاء بالتعادل السلبي.

رغم نقص بني ياس العددي خلال المباراة منذ الدقيقة 50 إلا إنه حافظ على نظافة شباكه وخرج بنقطة هامة للغاية في مشواره بالدوري الإماراتي.

جواو فيكتور لاعب بني ياس تعرض للطرد في الدقيقة 50 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ولكن لم يتمكن العين من استغلال الفرصة وإحراز هدف الفوز.

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وارتفع رصيد العين بهذا التعادل إلى 14 نقطة في المركز الثالث في ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي، بينما يتواجد بني ياس في المركز السابع برصيد 7 نقاط.