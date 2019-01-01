يحيى نادر: أي لاعب يتمنى اللعب لمنتخب الإمارات

صاحب الأصول المصرية يتحدث عن مستقبله الدولي وأسباب تطور مستواه

رحب يحيى نادر نجم العين وصاحب الأصول المصرية باللعب لمنتخب الإمارات، مؤكدًا أن أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الأبيض.

ويعيش لاعب الوسط موسمًا رائعًا مع العين في دوري الخليج العربي وقد كان أحد نجوم فريقه خلال مباراة الأمس ضد الجزيرة في اللقاء المنتهي بالتعادل السلبي، والذي خاضه الزعيم بـ10 لاعبين بعد طرد محمد شاكر عند الدقيقة الـ13.

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يحيى نادر تحدث لصحيفة الاتحاد عن اللقاء قائلًا "الحمد لله، هذا ما حدث وتلك ظروف المباراة، تعرضنا لحالة طرد بعد 10 دقائق من البداية لكننا أدينا المطلوب منا".

وعن أسباب تطور مستواه الملفت وحجزه مقعدًا أساسيًا في تشكيل العين مع المدرب إيفان ليكو، قال اللاعب "الجدية في التدريبات والالتزام بتعليمات المدرب هي السبيل للتواجد في الملعب".

أضاف "ثقة المدرب ومنحه الفرصة لي للعب أساسيًا منحني الحافز لتقديم الأفضل دومًا".

وعن إمكانية اللعب لمنتخب الإمارات، قال اللاعب المسجل مع العين ضمن فئة المواليد "لننتظر ما سيحدث، أي لاعب يتمنى اللعب لمنتخب الإمارات، لكن دعونا ننتظر ما سيحدث".