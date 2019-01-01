محمد عبد الرحمن عن مواجهة عموري: تعادل العين والجزيرة أراح أمي وأبي

محمد عبد الرحمن يتحدث عن مواجهة العين مع الجزيرة وعن المباراة الخاصة بينه وبين أخيه عموري وكيف تركت أثرها على بيت العائلة

انتهت مواجهة العين مع ضيفه الجزيرة على استاد هزاع بن زايد بالتعادل السلبي، وهي النتيجة التي أسعدت والد ووالدة النجمين الأخوين محمد عبد الرحمن لاعب العين وعمر عبد الرحمن لاعب الجزيرة.

ورغم طرد مدافعه محمد شاكر عند الدقيقة الـ13، إلا أن العين نجح في إيقاف خطورة الجزيرة وكان ندًا له في الكثير من أوقات المباراة خاصة خلال الشوط الثاني.

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محمد عبد الرحمن كشف لقناة أبو ظبي الرياضية عن صعوبة الأجواء في منزل العائلة، ما بين دعم العين لأجله أو تشجيع الجزيرة لصالح أخيه عموري، مضيفًا "الوضع في المنزل صعب حقًا، لا أحد يقول أنه يشجع العين أو الجزيرة، فأنا لي مودة وأخي عموري كذلك. أبي وأمي يشعران بالراحة الآن".

أضاف حول التعادل وإن كان مرضيًا لهم "شيء طبيعي أن نُفكر بأن الأهم هو عدم الخسارة بعد طرد أحد لاعبينا عقب 10 دقائق من البداية، هذا هو الحد الأدنى المطلوب، والشباب بذلوا كل جهدهم ولم يُقصروا أبدًا".

"الجزيرة لعبوا مباراة كبيرة وأتعبونا كثيرًا، عموري أرهقنا كثيرًا، وإن شاء الله التعويض في المباراة القادمة".