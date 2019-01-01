مدرب الجزيرة: كنت أتمنى أن يحظى عموري باحترام جماهير العين

مدرب الجزيرة مارسيل كايزر يتحدث عن استقبال جمهور العين للاعبهم السابق عموري

قال مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة أنه كان يتمنى أن يحظى لاعب الفريق عمر عبد الرحمن "عموري" باحترام أكبر من جمهور فريقه السابق "العين" خلال مواجهة الطرفين يوم أمس في دوري الخليج العربي.

ولعب عموري مباراة رائعة هي الأولى له أمام العين منذ رحيله عن صفوفه صيف 2018، إذ لعب لموسم واحد مع الهلال السعودي قبل أن يعود للإمارات لكن لارتداء قميص الجزيرة، وقد انتهى اللقاء بالتعادل السلبي وشهد طرد محمد شاكر مدافع الزعيم البنفسجي بعد 13 دقيقة من البداية.

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المدرب الجديد للجزيرة تحدث عن استقبال عموري قائلًا "فوجئت باستقبال جماهير العين لعموري، كنت أتمنى أن يحظى ببعض الاحترام، لقد قام بالكثير من الأشياء الرائعة للزعيم سابقًا، لكنه اختار الانتقال لفريق آخر".

وعن المباراة، قال المدرب الهولندي "لست سعيدًا بالتعادل مع العين، خاصة أن الجزيرة تفوق خلال جل أوقات المباراة، لكني في نفس الوقت أراها نتيجة عادلة".

"أداء الجزيرة كان جيدًا جدًا، خاصة في الشوط الأول. الأداء لم يكن بنفس الجودة في الفترة الثانية رغم أننا واصلنا سيطرتنا على اللقاء".