العين: مصير عموري معنا مجهول وننتظر نهاية سعيدة

الإماراتي الدولي يتصارع عليه الهلال والعين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لا يزال مصير عمر عبد الرحمن "عموري"؛ لاعب الهلال السعودي، حائرًا بين الزعيم السعودي والزعيم الإماراتي "العين"، مع اقتراب نهاية عقده.

الإماراتي الدولي كان قد انضم للهلال في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع العين، إلا أنه في أغسطس المقبل كذلك سينتهي عقده مع الأزرق ولم يجدد حتى الآن.

وقال مصدر بالبنفسجي، في تصريحاته لصحيفة "الإمارات اليوم": "لم يتحدد حتى الآن مسألة مشاركة عموري في معسكرنا الخارجي أم لا، ننتظر نهاية سعيدة في مفاوضاتنا معه".

الكشف عن مطالب عموري المالية للعودة للعين

وأضاف: "هناك شكوك بلحاقه معسكر النمسا، لأن الهلال أخبره بالانضمام بالانتظام في التدريبات الجماعية يوم 28 من الشهر الجاري".

مصدر الزعيم الإماراتي اختتم: "عموري ابن العين، هو في داره، ينتظر وننتظر قراره".

العين يبدأ استعداده للموسم المقبل في السادس من يوليو المقبل، على أن تطير بعثة الفريق إلى النمسا في معسكر خارجي في 18 من الشهر ذاته وحتى 13 أغسطس المقبل.

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا كان قد رحل عن العين بعد نهاية عقده، ووصول مفاوضات التجديد إلى طريق مسدود، إثر اختلافات في المقابل المادي.

ويؤدي اللاعب الإماراتي حاليًا تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، التي تعرض له في بداية الموسم المنقضي.