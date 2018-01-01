رئيس العين للاعبين: ارفعوا الرأس عاليًا يا زعماء

الزعيم أول فريق إماراتي يصل لنهائي كأس العالم ويحصل على فضية المونديال، وثاني فريق عربي بعد الرجاء المغربي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

افتخر غانم الهاجري؛ رئيس شركة نادي العين الإماراتي لكرة القدم، بالإنجاز الذي حققه فريقه في كأس العالم للأندية الإمارات 2018، واصفًا إياه بالإنجاز التاريخي.

ووصل الزعيم لأول مرة في تاريخه لنهائي المونديال، لكنه خسر اللقب بالهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف وحيد، أمس السبت، على ملعب مدينة زايد الرياضية.

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الهاجري وجه رسالة للاعبي الفريق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث كتب: "إنجاز تاريخي استثنائي، جعلتم به العالم يقف إجلالًا واحترامًا لهذا الوطن".

وأضاف: "جميعنا بكم فخورين، وتستحقون كل الشكر والتقدير على ما قدمتموه يا زعماء ورجال عين الإمارات .. ارفعوا الرأس عاليًا، فأنتم وصيف بطل كأس العالم للأندية".

يذكر أن الزعيم خاض ثلاث مباريات قوية قبل التأهل للنهائي، بدأها بلقاء ويلينجتون النيوزيلاندي، والذي حسمه بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق، ثم الفوز أمام الترجي التونسي بثلاثة أهداف، ثم التغلب على ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والتعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق.

وتعد هذه هي المرة الرابعة في تاريخ الملكي، التي يتوج بها بطلًا لكأس العالم، والثالثة على التوالي.