رئيس العين السابق: بن غليطة مازال رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي

الهاجري يتحدث عن الموقف الحالي

مازالت استقالة مروان بن غليطة من رئاسة اتحاد كرة القدم الإماراتي وبعض أعضاء الاتحاد تثير الجدل وردود الفعل المختلفة في الإمارات، وآخرها كان من غانم الهاجري الرئيس السابق لشركة كرة القدم بنادي العين.

وعبر الهاجري عن رأيه عبر حسابه الرسمي على تويتر بالتأكيد أولًا أن بن غليطة مازال رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي ولا يُعتبر مستقيلًا حتى الآن.

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مضيفًا "حسب اللوائح والقوانين، بن غليطة لا يُعد مستقيلًا ومازال رئيسًا لاتحاد الكرة حتى الآن".

وأوضح الهاجري الخطوات اللازم اتخاذها لتُصبح الاستقالة نهائية، وهي الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد، وتقديم الاستقالة من الرئيس.

موضحًا كذلك أنه لحل الاتحاد يجب أن يتقدم أكثر من 50% من الأعضاء باستقالاتهم أيضًا، واعتماد الاستقالة الجماعية المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة الحالي وتشكيل لجنة تسيير مؤقتة بإشراف لجنة الانتخابات والجهة المعنية بالرياضة وهي هيئة الرياضة في الإمارات.

أضاف "إذا كان فقط الرئيس من تقدم باستقالته يستمر مجلس الاتحاد ويترأسه النائب، ويُستدعي العضو الاحتياطي الأول، ولا تتأثر لجنة المحترفين، وذلك بحسب قانونها الأخير وتعتبر مستقلة، ويستمر أعضاؤها حتى العضو المستقيل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحالي، في حال تم حل الاتحاد وتشكيل لجنة تسيير، وغير ذلك سنقع في إشكال قانوني نحن في غنى عنه".

يُذكر أن استقالة بن غليطة جاءت على خلفية النتائج السيئة لمنتخب الإمارات مؤخرًا، خاصة سقوطه أمام فيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وخروجه من دور المجموعات لكأس الخليج العربي 24 بالخسارة أمام قطر والعراق والفوز على اليمن.