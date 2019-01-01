مدافع العين: استعدادنا للجزيرة كان عاديًا وأثق في جمهورنا

محمد شاكر يتحدث عن الاستعداد لمواجهة الجزيرة بقمة الدوري الإماراتي

أكد محمد شاكر، مدافع فريق نادي العين، على أن فريقه أصبح مستعد لمواجهة الجزيرة، بالرغم من أن الاستعدادات جاءت طبيعية كما يستعد الفريق لأي مباراة.

شاكر قال خلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين: "هدف “الزعيم” واضح في جميع مبارياته إذ يدخل من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث مع كل الاحترام لطموحات الفريق المنافس".

مدافع العين تابع: "ندرك جيداً أن المهمة لن تكون سهلة خصوصاً وأن جميع المنافسين يحرصون على إظهار أفضل ما لديهم في مواجهة “الزعيم” لأن مبارياتنا دائماً ما ترتبط بالحضور الجماهيري الرائع وروح الحماس والتحدي والندية".

كايزر: عموري سيبذل قصارى جهده أمام العين

محمد شاكر واصل: "المؤكد هناك تصاعداً واضحاً في مؤشر أداء الفريق، غير أننا لم نصل إلى المستوى المطلوب، ونعمل معاً بجهود مضاعفة وإصرار كبير على تحقيق أفضل النتائج وتحسين الأداء".

واختتم لاعب العين الإماراتي تصريحاته قائلًا: "ننتظر حضوراً جماهيرياً حاشداً في إستاد هزاع بن زايد أمام الجزيرة ونثق في المساندة القوية من الأمة العيناوية للاعبي الفريق لا لشيء سوى أن الجمهور العيناوي ظل يؤكد عملياً أنه الرقم الصعب".

العين سيواجه الجزيرة مساء الجمعة المقبل، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.