قبل لقاء الجزيرة - مزايا استثنائية لجمهور العين في مدرج "عيناوي DNA"

الزعيم يحفز جماهيره للوقوف خلف الفريق

أعلن نادي العين الإماراتي إطلاق مبادرة خاصة، من أجل تحفيز جمهوره على مؤازرة الزعيم خلال الموسم الجاري، بداية من مواجهة الجزيرة المقبلة.

الزعيم يستضيف فخر أبو ظبي في الأول من نوفمبر المقبل، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة السادس من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وأطلق العين اسم "عيناوي DNA" على المدرج الواقع خلف المرمى، والمخصص لجماهيره من الجانب المقابل ليسار منصة استاد هزاع بن زايد، مع تنفيذ مزايا استثنائية به.

وأوضح مكتب شؤون الجماهير التابعة لشركة العين للاستثمار أن القميص البنفسجي يعتبر تصريح دخول مجاني للجماهير العيناوية عبر البوابة 3 والمؤدية إلى مدرج "عيناوي DNA" مباشرة.

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وقال أحمد الكعبي؛ مدير مكتب شؤون الجماهير: "مشهد المدرج عندما يحتشد بالجماهير التي ترتدي اللون البنفسجي يمنح المنافس شعورًا راسخًا بأن التحدي الحقيقي في ملعب العين غير، خصوصًا وأن الواقع ظل يؤكد أنه على مر تاريخ هذا النادي العريق كان المدرج هو سبب الانتصارات وسر البطولات".

ودعا مدير مكتب شؤون الجماهير الأمة العيناوية إلى الحضور المبكر لحجز أماكنهم في الموقع المخصص لهم، مؤكدًا أن الدور الذي ظل يقوم به الجمهور لا يقل أهمية عن عطاء اللاعبين على الأرض في الدفاع عن الشعار الذي يضعه كل عيناوي في يوم المباراة على صدره.

يذكر أن العين يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الجزيرة رابعًا بعشر نقاط.