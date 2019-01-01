بندر الأحبابي: تألقي يُحسب لزملائي ونعد الجماهير بالأفضل

لاعب الزعيم لا يرى قيمة للفوز أمام الجزيرة حال الخسارة أمام بني ياس

أكد بندر الأحبابي؛ لاعب العين الإماراتي، أن أجواء الاستعداد لمواجهة الجزيرة تسير بصورة جيدة، موضحًا أن هناك حالة من التفاؤل تعم الأجواء.

الزعيم يستضيف فخر أبو ظبي في الأول من نوفمبر المقبل، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وقال الأحبابي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نستعد للجزيرة بصورة جيدة، سنعمل على تنفيذ تعليمات المدرب بالصورة المطلوبة، خاصةً وأن الأجواء في صفوف الفريق تبعث على الارتياح والتفاؤل والإيجابية".

وأضاف: "الجزيرة فريق كبير، لكن إذا فزنا عليه وخسرنا أمام بني ياس، فالمؤكد أننا لم نفعل أي شيء، لذلك كل المباريات لها نفس الأهمية، وكل مباراة بثلاث نقاط".

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وعن تألق خلال الفترة الماضية، علق: "في اعتقادي أن كل لاعب كرة قدم في العالم يتطلع دائماً إلى الأفضل، وما يقدمه من مستوى يمثل دافعًا مهمًا لمضاعفة الجهود، كي يظهر أقوى ويستمر في تقديم الأداء المتطور".

واختتم: "إشادة الجماهير وتشجيعهم للاعبين تعزز من المعنويات بالصورة المطلوبة وكرة القدم لعبة جماعية، وتألق أي لاعب يحسب للفريق، لأن زملائه اللاعبين دائمًا ما يهيئون له أسباب التميز على الأرض، ونعد بتقديم الأفضل أنا وإخواني اللاعبين في جميع استحقاقاتنا القادمة بالموسم الحالي".

يذكر أن العين يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في لقاء وحيد.

أما الجزيرة فيحل رابعًا برصيد عشر نقاط، حيث فاز في ثلاثة لقاءات وتعادل مرة وخسر أخرى.