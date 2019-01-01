الاتحاد الإماراتي يغرم لاعب العين ويحذره

كودجو خالف لائحة العقوبات بطريقة احتفاله بهدفه في كلباء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عقوبة ضد التوجولي لابا كودجو؛ محترف العين، بشأن ما بدر منه خلال مواجهة اتحاد كلباء.

الزعيم افتتح موسمه في دوري الخليج العربي الإماراتي بفوز صعب أمام كلباء بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب هزاع بن زايد.

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وسجل التوجولي هدف البنفسجي الأول في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، ليقوم بعدها برفع قميص يحمل صورة والده الراحل.

اللجنة قررت تغريمه ألف درهم، مع توجيه لفت نظر له، حيث تنص اللوائح على منع رفع اللافتات أو الصور التي تحتوي على عبارات أو أشخاص.

يذكر أن العين يلاقي في الجولة الثانية الوصل، في 26 من الشهر الجاري، على ملعب زعبيل.