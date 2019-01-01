العين الإماراتي: نفاوض سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي

هل ينضم سالم الدوسري للعين الإماراتي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، على أن ناديه دخل في مفاوضات مع نظيره الهلال السعودي، لضم نجمه سالم الدوسري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فريق العين متواجد حاليًا في العاصمة السعودية الرياض، استعدادًا لمواجهة نادي الهلال، في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

حماد قال خلال تصريحات لبوابة "العين" الإماراتية: "كل ما تردد حول مفاوضاتنا مع الهلال لضم سالم الدوسري صحيح".

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عضو مجلس إدارة العين تابع: "الأمر برمته في يد مدرب الفريق، الإسباني خوان كارلوس جاريدو، وأيضًا لجنة الاحتراف بالنادي".

الهلال تعاقد مع عمر عبد الرحمن "عموري" من العين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كما تعاقد أيضًا مع الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني المُقال مؤخرًا.

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سالم الدوسري ينتهي عقده مع نادي الهلال، بنهاية عام 2019، حيث يسعى مسؤولي النادي السعودي إقناعه بتجديد عقده.