العويشير: لهذا اخترت الشباب، والدودة ستعود

حارس مرمى النصر المعار يتحدث عن قراره

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى عبد الله العويشير سعادته بالانتقال للشباب السعودي بالإعارة من النصر، موضحًا أن رحيل إدارة سعود آل سويلم عن بطل الدوري السعودي ليس السبب في تلك الخطوة.

وأتم حارس المرمى المميز انتقاله لليوث بالإعارة حتى نهاية الموسم القادم، بعدما كان قد جدد عقده مع النصر لموسمين.

4 أسباب تُقلق الهلال من تجديد عقد عموري

وقد تحدث لصحيفة الاقتصادية مؤكدًا أن رغبته في اللعب المنتظم هي السبب المباشر لاختياره اللعب للشباب.

مضيفًا "فرصة مشاركتي في الشباب تبدو أكبر من النصر الذي سيكون التنافس على حماية عرينه صعبًا".

أضاف "جددت عقدي قبل أسبوع مع النصر لموسمين، بعد مفاوضات قادها أحمد البريكي المدير التنفيذي المكلّف في النادي الأصفر، وبعدها أبلغوني بتوافر عرض من الشباب، قبلت به بعد الاتفاق بين الإدارتين".

واصل "صحيح أن آل سويلم مقرّب من جميع اللاعبين ويوفر كل ما يحتاج إليه الفريق، لكني لم أرحل بسبب ابتعاده، بل لأنني أرغب في فرص أكبر للعب.

أتم اللاعب حديثه مؤكدًا أن الشباب نادٍ كبير، مضيفًا "الليث نادٍ كبير، اللعب له أمر محفز لكل لاعب، معهم ستعود رقصة الدودة، والآن سأقولها I AM BACK "أنا عدت"".

يُذكر أن العويشير كان قد أغضب جمهور الهلال وأثار جدلًا واسعًا بعد احتفاله برقصة الدودة خلال مباراة فريقه السابق "أحد" ضد الزعيم والتي انتهت بالتعادل ولعبت دورًا في خسارة الفريق للقب الدوري لصالح النصر.