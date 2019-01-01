العويران يشيد بثنائي النصر المحترف

حمدالله وإمرابط يقدمان موسم رائع مع النصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

مدح سعيد العويران لاعب الشباب والمنتخب السعودي السابق، قدارات لاعبا النصر عبدالرازق حمدالله ونور الدين إمرابط، وأنهم مميزين للغاية.

ويقدم الثنائي مع النصر في الموسم الحالي، أداء كبير وضع العالمي في المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين خلف المتصدر الهلال.

وقال العويران في تصريحات صحفية: "إمرابط لاعب رائع ومش طبيعي، على الرغم من وجود اعتراض من لاعبي الأهلي إلى أنه أهدى عرضية لحمدالله سجل منها الهدف".

وأضاف: "مرابط مش طبيعي، يرسل عرضيات وظهره للمرمى ومن المستحيل أن يفعلها لاعبًا إلا وأن يكون لديه إمكانيات كبيرة مثل مرابط".

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وكان النصر حقق الفوز على أهلي جدة ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل النصر المركز الثاني برصيد 43 نقطة.