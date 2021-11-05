العويران للنصر: تخلصوا من "السوس" في الأسنان، حتى لو هبط الفريق

أبدى سعيد العويران نجم الشباب السابق سعادته البالغة بالفوز على النصر والاقتراب من صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، لكنه في نفس الوقت أكد على استيائه مما يحدث للفريق الأصفر ووجه رسالة واضحة لإدارته.

النصر خسر نقطته الثامنة على التوالي بالسقوط في الملز أمام الشباب بهدف هتان باهبري، وقد جاء ذلك بعد أسبوع صعب للنادي شهد تراشق لاعبيه وإعلامييه بالتصريحات الساخنة والمثيرة للجدل.

العويران أكد بداية أن إيفر بانيجا هو أفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي حاليًا، مشيدًا بدوره في قيادة زملائه اللاعبين داخل وخارج الملعب لتحقيق مثل تلك النتائج المبهرة، وواصفًا إياه بالمدرسة.

ومن ثم تحدث عن أزمة النصر قائلًا "الفريق انهار عقب الخروج من آسيا لأن طموحات اللاعبين كانت تتعلق بالفوز بالبطولة الأهم والأكبر هي دوري أبطال آسيا، حماس اللاعبين اختفى بعد الخسارة أمام الهلال، الفريق عليه أن يتجاوز تلك الخسارة لأنه يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين المحليين والأجانب".

أضاف "هناك أيضًا مشكلة ما في النصر، الفريق سبق وخرج من آسيا وأكمل مشواره المحلي بنجاح، لكن هناك شيئًا غير طبيعي يحدث في النادي، سلسلة النتائج السيئة تلك عقب السقوط أمام الهلال غريبة".

تابع "الإدارة عليها إيجاد الحلول المناسبة، عليهم التخلص من "السوس" في أسنان النصر، أي التخلص من اللاعبين غير المفيدين والذين لا حاجة لهم، حتى لو كان الثمن هو هبوط الفريق".

وأتم موجهًا رسالة أخرى للإعلاميين "أقول أيضًا للكثير من الإعلاميين المشجعين للنصر .. كفاكم، أدرك أن الانتقاد والحديث من واجبكم وعملكم، لكن كفى أن يتحدث كل منكم وكأنه رئيس النادي، هناك عدد من الإعلاميين النصراويين يجب أن يتوقفوا عن الحديث تمامًا".

يُذكر أن الأسبوع الماضي شهد خلافًا كبيرًا بين الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل والنجم التاريخي فهد الهريفي، إذ وجه الأول اتهامات خطيرة للثاني كانت نتيجتها أن اللاعب أعلن اعتزاله الحديث عن النصر وتشجيعه.