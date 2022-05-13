العويران: السعودية لا تملك مهاجماً في كأس العالم!

تحدث سعيد العويران، لاعب الشباب السعودي السابق، عن نقاط ضعف منتخب الأخضر والتي يجب تدعيمها بقوة قبل مونديال قطر 2022.

وكان المنتخب السعودي قد تأهل إلى كأس العالم رسمياً ليقع في مجموعة كلاً من: الأرجنتين، بولندا والمكسيك، حيث سيستهل مبارياته باللقاء الأصعب أمام التانجو، ثم سيواجه منتخب بولندا، ويختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة المكسيك.

العويران يُبرز نقاط ضعف المنتخب السعودي قبل مونديال قطر

قال العويران، في تصريحات لبرنامج "صدى الملاعب" عند سؤاله هل المجموعة الحالية قادرة على الوصول إلى دور الـ 16؟ رد: "يجب على الأخضر تحسين الدفاع، بالإضافة إلى امتلاك رأس حربة".

وبمقارنة بسيطة بين جيل 94 والجيل الحالي: "المنتخب السعودي في 94 كان يمتلك أكثر من لاعب في كل مركز، من ضمنهم حمزة إدريس، فهد المهلل وشيان في مركز رأس الحربة، عكس الفريق الحالي الذي لا يمتلك رأس حربة".

وواصل: "أتمنى أن ينجح المنتخب السعودي في تحقيق بصمة بكأس العالم قطر 2022".

العويران: الدوري أقرب للاتحاد وهو الأحق باللقب

وبسؤاله، من الأقرب لتحقيق لقب دوري المُحترفين السعودي هذا الموسم رد قائلاً: "من وجهة نظري.. الاتحاد هو الأحق بالفوز بلقب الدوري، برغم الظروف نجح في تحقيق الفوز وحصد النقاط لذلك أعتقد أنه سيكون من الظلم عدم فوز العميد باللقب".

عن اللقاء المنتظر بين الاتحاد والهلال قال: "الهلال أيضاً جاهز للمنافسة، حيث لعب مباريات دوري أبطال آسيا ويثقدم لاعبيه أداءً جيداً".

جدير بالذكر أن الاتحاد يتربع على عرش جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، بينما يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

اقرأ أيضاً

من يفوز بالدوري السعودي 2022؟ مباريات الاتحاد والشباب والهلال والنصر المتبقية

جدول مباريات اليوم الجمعة 13 مايو 2022 والقنوات الناقلة