العودة لبرشلونة؟ ميسي يحسم قراره بعد كأس العالم

من الوارد أن نرى ميسي بقميص برشلونة مجددًا في السنوات المقبلة، وليس في منصب إداري أو فني كما ظن البعض، ولكن داخل أرض الملعب كما جرت العادة.
النجم الأرجنتيني غادر الفريق الكتالوني في بداية الموسم الماضي واتجه نحو باريس سان جيرمان لكي يساعدهم على تحقيق الألقاب.
لكن يبدو وأن تلك الرحلة لم تكن مناسبة للبرغوث، الذي يفكر الآن في الحلول المتاحة لتحديد مسار مستقبله.
حيث أوضح الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو أن عودة ليونيل ميسي لبرشلونة في الفترة المقبلة باتت واردة بصورة كبيرة.
وتحدث رومانو مع "CaughtOffside" وأكد أن مستقبل البرغوث في باريس مهدد بالانتهاء مع نهاية موسم 2022-2023.
(🌕) JUST IN: Joan Laporta and Xavi both want to bring back Messi in 2023. It is an open situation right now, PSG have expressed their desire to renew his contract. Leo will make a decision after the World Cup. @FabrizioRomano @caughtoffside @AlbicelesteTalk #Transfers 🇦🇷🚨 pic.twitter.com/eedkGrUOeT— Reshad Rahman ✆ (@ReshadRahman_) July 31, 2022
وأوضح أن الفريق الفرنسي قد أعرب عن رغبته في تجديد عقد النجم الأرجنتيني، لكن ميسي لا يزال يفكر فيما سوف يفعله، وسيكون قراره النهائي بعد بطولة كأس العالم المقبلة.
على الجانب الآخر، فهناك رغبة معلنة وصريحة من قبل لابورتا وتشافي في عودة ميسي بانت في تصريحاتهم، والآن يشير رومانو إلى أنهم يريدون بالفعل جلب البرغوث من جديد.
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2023، مما يجعل مغادرته إلى برشلونة في تلك الفترة مجانية.
جدير بالذكر أن برشلونة قد حصل على سوق انتقالات ناري للغاية تعاقد فيه مع جول كوندي وأندرياس كريستنسن وفرانك كيسييه ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.
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