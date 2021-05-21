العودة تقترب .. سولشاير يجري اتصالات مع رونالدو!

النجم البرتغالي قد يرحل في الصيف

كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن المدير الفني النرويجي لنادي مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير أصبح على اتصال خلال الفترة الحالية بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حالة من الوحدة في يوفنتوس، بسبب الحالة التي يمر بها بمختلف الجوانب هذا الموسم، خاصة مع فقدان الفريق لقب الدوري الإيطالي والفشل في دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس ابتعد عن المنافسة على الدوري الإيطالي هذا الموسم حيث فاز إنتر باللقب، واكتفى بمحاولة حجز أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وحول ذلك قالت ميرور إن مانشستر يونايتد يفكر جديًا في ضم كريستيانو رونالدو خاصة مع انتهاء عقده مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل، وإمكانية ضمه بمبلغ قليل في الوقت الحالي.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت اللاعب أصبح وحيدًا بشكل متزايد ويميل للعزلة في المقر التدريبي ليوفنتوس، وهو ما سيجعله راغبًا في العودة إلى مانشستر.

منذ توديع اليوفي لدوري أبطال أوروبا كل التقارير الصحفية تشير إلى أن رونالدو طلب من وكيل أعماله جورج مينديش تغيير الجو بفريق آخر.

رونالدو لم يحقق المطلوب هذا الموسم جماعيًا، لكن على الجانب الفردي، فقد أحرز رونالدو 32 هدفًا وصنع 4 في 39 مباراة خاضها مع يوفنتوس خلال هذا الموسم.

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