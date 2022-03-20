العنصرية لا تتوقف في إيطاليا .. حارس ميلان آخر الضحايا!

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن أسباب المشاجرة التي وقعت عقب مواجهة كالياري ضد ميلان في الدوري الإيطالي والتي أقيمت مساء السبت.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" والتي أكدت أن الشجار الذي اندلع بين بعد اللقاء كان بسبب تعرض مايك مينيان وفيكايو توموري للعنصرية من جماهير صاحب الأرض.

وأوضحت أن مينيان توجه للجماهير وقام برفع يده إلى أذنه في إشارة ساخرة من الجماهير والهتافات الخاصة بهم.

ميلان انتقد الحادث عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" وكتب: "مباريات الدوري الإيطالي تحاول الوقوف ضد العنصرية، لكن لا يزال طريقنا طويل للغاية، وعلينا أن نواصل القتال سويًا".

جماهير كالياري تملك تاريخًا طويلًا في العنصرية ضد أصحاب البشرة الملونة، حيث سبق أن ضايقوا مويس كين وروميلو لوكاكو من قبل.

وكان ميلان قد حقق الفوز في لقاء مساء السبت بهدف نظيف، وابتعد بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة بعد مرور 30 جولة.

جدير بالذكر أن أقرب المنافسين لميلان في الوقت الحالي هو نابولي ولديه 57 نقطة، وخلفه إنتر بـ 54 نقطة وله مباراة أقل.