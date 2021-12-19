العنصرية لا تتوقف في أوروبا.. “قرود سوداء” وإهانات ضخمة لكومباني وأندرلخت!

شهدت مباراة أندرلخت وكلوب بروج في الدوري البلجيكي أحداثًا مؤسفة للغاية، بعدما تعرض نجوم الفريق الضيف ومدربهم فينسنت كومباني إلى هتافات عنصرية من جمهور أصحاب الديار.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ومع ذلك، أخرجت بعض جماهير كلوب بروج هتافات لا تليق بحق لاعبي أندرلخت خلفت ردود أفعال غاضبة للغاية من الجميع حول العالم.

وبشكل عام هذه ليست المرة الأولى في قارة أوروبا عندما يتعلق الأمر بحوداث العنصرية، وآخر ما حدث مؤخرًا كان إلغاء مباراة في الدرجة الثالثة الألمانية بسبب الهتافات العنصرية من الجماهير.

ماذا قال كومباني عما تعرض له؟

في حديثه للإعلام بعض المباراة، قال كومباني حول ما حدث "أنا مستاء، أنا أذهب إلى منزلي وأنا مستاء للغاية مما حدث".

كما أضاف "لقد صرخوا في وجهنا ودعونا القرود السوداء، إنها أشياء أجد صعوبة حقًا في التعامل معها مهما كان السياق".

وتابع "نحن هنا مع الكثير ممن قدموا الكثير لأجل هذه البلاد، لقد أتوا هنا فقط للعب كرة القدم، لا أريد الدخول في صراع".

أما المدافع ويسلي هودت، فأعرب أيضًا عن غضبه بقوله "أشياء كتلك لا تنتمي إلى هنا، يجب أن تتغير الأمور قريبًا".

كيف تعامل أندرلخت مع ما حدث؟

أندرلخت أصدر بيانًا رسميًا أعلن فيه امتعاضه مما حدث، فكتب النادي البلجيكي "عاد فريقنا إلى الديار بطعم مرير للغاية، يلقي سلوك البعض بظلاله على كرة القدم البلجيكية".

وأردف البيان "كمجتمع، لا يمكننا أن نتسامح مع مثل هذه الإهانات التي يتردد صداها في ملعب كرة القدم، يؤكد أندرلخت أن العنصرية لا مكان لها على الإطلاق في ملاعب كرة القدم لدينا وخارجها".

تبقى الإشارة إلى أن كلوب بروج أيضًا قد أخرج بيانًا رسميًا أدان خلاله ما حدث وأكد على أن تلك الهتافات لا تمثل "قيم ومعايير" النادي أبدًا.

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