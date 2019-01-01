بسبب العنصرية .. رئيس الحكومة البلغارية يجبر اتحاد الكرة على الاستقالة

الوزير الأول ينتظر استقالة رئيس الاتحاد بعد الاعتداء العنصري على المنتخب الإنجليزي

أكدت وسائل الإعلام البلغارية، أن رئيس الحكومة بويكو بوريسوف، دعا رئيس اتحاد كرة القدم لتقديم استقالته من منصبه، وذلك في أول تعليق لرئيس الوزراء على أحداث سهرة الإثنين المؤسفة ضد المنتخب الإنجليزي.

وشهدت المباراة التي جرت على ملعب "فاسيل ليفسكي ستاديوم"، تجاوزات غير مسبوقة من قبل مشجعي المنتخب البلغاري، وصلت لحد إطلاق صيحات عنصرية تجاه لاعبي الأسود الثلاثة أصحاب البشرة السمراء أكثر من مرة.

وقام الحكم بإيقاف المباراة بعد مرور نصف ساعة، في محاولة منه لردع الجماهير العنصرية، وحدث ذلك بمساعدة المذيع الداخلي للملعب، الذي هدد المشجعين بإلغاء أو تأجيل المباراة، إلا أن التهديد لم يدوم طويلاً، بتكرار نفس السيناريو في الدقائق الأخيرة.

وشوهد الحكم وهو يتحدث مع مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت في التوقف الثاني للمباراة قبل النهاية بدقائق، واعتقد البعض أنها مشاورات لإلغاء المباراة، قبل أن يأمر حكم الساحة باستكمال اللقاء، في الوقت الذي غادرت فيه الجماهير البلغارية المدرجات بأعداد كبيرة، بعد تأخرهم بسداسية ساحقة.

وصباح اليوم الثلاثاء، أكدت شبكة "سكاي سبورتس" نقلاً عن المصادر المحلية البلغارية، أن رئيس الوزراء دعا رئيس الاتحاد ومجلسه لتقديم استقالتهم، بعد ما وصفه التقرير "الاعتداء العنصري" على أصدقاء هاري كين في موقعة الأمس

🗣 بوفون عن نيمار: "أتحدث معه دائمًا، قلت له كيف بلغت الـ26 دون أن تفوز بالكرة الذهبية حتى الآن!"



"كان يجب أن يفوز بها حتى مع وجود ميسي ورونالدو، لا يجب أن ينتظر اعتزالهما، لأنه بنفس قوتهما!"



تتفق/تختلف؟ 👀 pic.twitter.com/P6fGijzIii — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 15, 2019

الجدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز منتخب مهد كرة القدم بسداسية نظيفة، وعلى إثرها احتفظ الإنجليز بصدارة المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المنتخب التشيكي، فيما يقبع المنتخب البلغاري في المركز قبل الأخير بثلاث نقاط فقط.