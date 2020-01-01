برايتون يعلن القبض على 3 مشجعين بعد مواجهة تشيلسي

واقعة عنصرية جديدة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

تواصل العنصرية الظهور بوجهها القبيح في الملاعب الأوروبية هذا الموسم، وهذه المرة في مواجهة برايتون مع تشيلسي التي أقيمت أمس الأربعاء، بالجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، حيث تقدم سيزار أزبلكويتا للبلوز في الدقيقة العاشرة، وعادل علي رضا النتيجة لبرايتون في الدقيقة 84.

برايتون أعلن عبر موقعه الرسمي القبض على أحد مشجعيه، بسبب قيامه بتوجيه إساءات عنصرية للاعبي تشيلسي خلال المباراة المقامة بملعب الفريق.

وتم القبض على مشجع آخر أيضاً لبرايتون، بسبب توجيه شتائم تمييز ضد المثليين الجنسيين لأحد مشجعي تشيلسي الحاضرين للمباراة.

وقامت شرطة "سوسيكس" الإنجليزية بالقبض على مشجع لتشيلسي أيضاً، لنفس السبب الأخير بعد الإساءة لأحد جماهير برايتون.

ومن جانبه قال بول باربر المدير التنفيذي لبرايتون:"مرة أخرى يتوجب على أمن الملعب والمسؤولين التعامل مع مثل هذه الحوادث الخاصة بالتمييز العنصري".

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وأضاف:"لو كانت العقوبة بالحرمان من دخول الملعب مرة أخرى ليست كافية، فيجب علينا مطالبة الجهات المختصة والقضائية بإيجاد سبل أقوى لمعاقبة هؤلاء الذين يسيئون لسمعة كرة القدم".

يذكر أن الكرة الإنجليزية شهدت العديد من حوادث العنصرية هذا الموسم، كان أبرزها ما تعرض له ثنائي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وبول بوجبا، وأنطونيو روديجير مدافع تشيلسي خلال مواجهة توتنهام في ديسمبر الماضي.