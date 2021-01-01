العنزي: مايكون له حق في شكوى النصر .. ولكن تغيبه غير احترافي

مايكون يثير أزمة داخل النصر قبل مواجهة الهلال بالسوبر

تحدث الإعلامي محمد العنزي عن أزمة البرازيلي مايكون مدافع النصر، بعد أن هدد الآخير بالرحيل عن الفريق بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

مايكون هدد بفسخ عقده مع النصر بسبب تأخر الحصول على مستحقاته المالية خلال الأشهر الماضية، وتغيب عن مران النصر قبل مواجهة الهلال الهامة.

وقال العنزي في برنامج "الدوري مع وليد": "في بعض الأحيان الأزمات داخل الأندية قبل المباريات الكبيرة تعود بالإيجاب، ومايكون لا يختلف أي أحد عليه فنيًا فهو ذو قيمة كبيرة".

وأضاف: "لم يكن هناك أي عمل غير احترافي حيث أبلغ النادي قبل فسخ العقد بـ15 يوم، ولكن ليس له حق في التغيب عن المران خلال الوقت الحالي".

وتابع العنزي تصريحاته: "أنا على علم بعودة مايكون إلى النصر ولكن حسين عبدالغني رفض عودته في التوقيت الحالي لتدريبات النصر، فأن كيان النصر أكبر من أي لاعب ولم يقبل لي ذراعه في أي وقت من الأوقات".

وأردف: "أزمة الرواتب في جميع الأندية ليس في النصر فقط، ولكن تفعل أزمة قبل مواجهة السوبر أمام الهلال؟ فهو عمل غير احترافي إطلاقا، له الحق في المطالبة بحقوقه ولكن لا تغيب عن المران ويحق لك هذا بعد 15 يوم من الإعلام وفقًا للنظام.. اللاعب أخطأ في حق النصر وحق نفسه"؟

النصر يواجه نظيره الهلال، في كأس السوبر السعودي يوم السبت المقبل، حيث يسعى العالمي لخطف اللقب من أجل إنقاذ موسمه الخالي من البطولات.