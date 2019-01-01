العنبري: يجب أن نركز بسبب أداء حتا أمام العين

العنبري يؤكد على قوة حتا

تحدث عبدالعزيز العنبري، المدير الفني لفريق الشارقة الإماراتي، عن مواجهة حتا، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري الخليج العربي.

ويحل الشارقة ضيفًا ثقيلًا على حتا، ضمن الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي الإماراتي، اليوم الخميس، حيث يسعى الفريق في انتزاع الثلاثة نقاط.

وأكد العنبري المدير الفني للشارقة، أن جميع المباريات في الدوري الإماراتي عصبة للغاية، وأنهم يدخلون في كل مباراة بنفس نسبة التركيز.

وقال: "لا يوجد مباراة سهلة في دوري الخليج العربي، مستوى فريق حتا أمام العين كان أكثر من رائع ويلزمنا بالدخول للقاء في قمة التركيز من أجل تحقيق الفوز.

إقرأ أيضًا - ذكرى تأسيس النصر - 64 عاماً من البطولات وتبقى العالمية الأبرز

ويسعى الشارقة في الموسم الحالي الحفاظ على لقب دوري الخليج العربي بعد تحقيق الموسم الماضي بقيادة العنبري في إنجاز أكثر من رائع.

ويحتل الشارقة مقدمة دوري الخليج العربي الإماراتي، برصيد 12 نقطة حيث حقق العلامة الكاملة من 4 انتصارات، وأحرز لاعبيه 13 هدفًا وتلقى 4 فقط.