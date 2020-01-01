العنبري: قدمنا مباراة أكثر من رائعة أمام العين ونسعى للأفضل

المدير الفني لفريق الشارقة يتحدث عن التعادل مع العين

تحدث عبدالعزيز العنبري المدير الفني للشارقة الإماراتي عن التعادل أمام العين ضمن منافسات دوري الخليج العربي.

الشارقة تعادل بهدف لكل فريق ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، أمام العين في ملعب "هزاع بن زايد".

عبدالعزيز العنبري يسعى لاستكمال مشواره والحفاظ على لقب الدوري الذي حققه الموسم الماضي بأداء أكثر من رائع.

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وقال العنبري في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "سعيد بما قدموه اللاعبين أمام العين في ملعبه وأداء أكثر من رائع من الفريق ككل"

وأضاف العنبري: "نسعى للحفاظ على الأداء وتطويره خلال المرحلة المقبلة، وكنا نعاني من عدم استقرار في التشكيل خلال الفترة الماضية".

وتابع مدرب الشارقة في تصريحاته: "قدمنا شوط أول رائع، ولم نستغل الفرص بعد إحراز الهدف لتعزيز النتيجة".

ويحتل الشارقة المركز الخامس في دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 28 نقطة بعد مرور 16 جولة.